حكاية وطن.. ميكنة العمل الإدارى فى 274 محكمة وإقامة الدعوى المدنية عن بعد

كشف كتاب حكاية وطن عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات.

وتضمن التحول الرقمي لإجراءات التقاضي مشروع التقاضي المدني الإلكتروني، وتم إطلاق خدمة إقامة الدعوي المدنية عن بعد في 5/8/2020، وذلك في 26 محكمة ابتدائية و38 محكمة جزئية.

كما تمت ميكنة العمل الإداري لملفات الدعوى المدنية (المكاتب الأمامية)، وتمت ميكنة العمل الإداري في 274 محكمة من 402 محكمة.