خريطة الأمطار على المحافظات خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأرصاد الجوية والأمطار في المحافظات خلال الأيام المقبلة، موضحة أن طقس اليوم الثلاثاء مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة من 20 إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار يومي الأربعاء والخميس

يشهد غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 20 إلى 30 % تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وكما يشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الجمعة 6 أكتوبر 2023

يشهد يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 أمطار خفيفة بنسة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 7 أكتوبر والأحد 8 أكتوبر 2023

يشهد يومي السبت والأحد 7 و8 أكتوبر 2023 نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.