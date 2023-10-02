الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: أجواء خريفية فى معظم المحافظات وتوقعات بسقوط أمطار (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم محافظات الجمهورية، ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم، وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة. 

 

وأشارت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن البلاد قد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مجمل الأمطار لن يكون مؤثرًا تماما على أعمال الأنشطة اليومية، لافتةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارا، والطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء.

 

الأجواء ستكون معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية


وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون معتدلة تماما على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط، لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نشعر بقيم الحرارة 28 و29 درجة، والأجواء ستظل شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

الأرصاد اجواء خريفية أجواء خريفية في معظم المحافظات توقعات بسقوط أمطار معظم المحافظات

مواد متعلقة

إكسترا نيوز: عمليات التبريد فى مديرية أمن الإسماعيلية ما زالت مستمرة

مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد آخر مستجدات حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الفائزون فى مهرجان الإسكندرية المسرحى: تنظيم مبهر.. وعروض مميزة بأقل الإمكانات

وزير النقل يستعرض ممر "القاهرة- أسوان- أبو سمبل" اللوجستى

الرئيس السيسى: “مش هتستكتروا اللى إحنا بنعمله ده وأكتر منه عشان أمننا القومى”

أبرزها "ممر السخنة- الإسكندرية".. وزير النقل يستعرض أهم الممرات اللوجستية

وزير النقل: ميناء السخنة المنفذ الرئيسى للدولة على البحر الأحمر

وزير النقل: حصلنا على المواصفة الدولية لنظام الإدارة البيئية "إيزو"

الأكثر قراءة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

بى بى سى: الممر الاقتصادى يفشل أمام قوة قناة السويس فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية