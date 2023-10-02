الأرصاد: أجواء خريفية فى معظم المحافظات وتوقعات بسقوط أمطار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم محافظات الجمهورية، ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم، وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن البلاد قد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مجمل الأمطار لن يكون مؤثرًا تماما على أعمال الأنشطة اليومية، لافتةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارا، والطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء.

الأجواء ستكون معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون معتدلة تماما على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط، لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نشعر بقيم الحرارة 28 و29 درجة، والأجواء ستظل شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.