الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يسلم جوائز معرض أبوظبى الدولى للبترول "أديبك"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاهتمام المتواصل من قبل صناع الطاقة بالعلم والابتكار يدعم أهداف الصناعة في التقدم والاستدامة، وأن حرصها على تقييم وتكريم التجارب والأبحاث العلمية والعملية المميزة يجدد دوافع العاملين نحو المزيد من التميز والارتقاء.

ولفت الملا خلال مشاركته في حفل جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، إلى أهمية التركيز على مشروعات التحول الطاقي وإزالة الكربون التي تزيد من قدرات صناعة الطاقة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعالم، وتحقق التوازن المطلوب بتنفيذ التعهدات البيئية لمواجهة تغيرات المناخ من خلال حلول مستدامة، وأن لجنة التحكيم التي شارك فيها والمكونة من قادة صناعة البترول والغاز لهذا المؤتمر قد أجرت مداولات وتقييم دقيق حول جميع المشاركات، تم من خلاله اختيار المتأهلين للمرحلة النهائية والفائزين.

وسلم الملا خلال الحفل أول جائزة تحت فئة "Decarbonization at scale"، وفازت بها شركة LanzTech، عن مشروع التقاط الكربون وخلق القيمة "Carbon Capture Create Value". واستضافت الحفل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشهد توزيع الجوائز التي تحتفى بالابتكار والتميز وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة على الفائزين من الأفراد والمشروعات والأفكار المتميزة التي تسهم في إحداث تحول في قطاع الطاقة العالمي.

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