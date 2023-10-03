الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يلتقي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، علي هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك)، جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس المٌعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ  COP28، والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية. 

وزير البترول يلتقى رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

و خلال اللقاء الذى حضره الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف،  اطلع الوزيران علي نتائج التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين بشأن التحضير لفعاليات  قمة المناخ COP28 نهاية الشهر المقبل بالأمارات في ضوء استضافة مصر للنسخة الأخيرة من القمة  بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، ولاسيما المبادرات المقترح الإعلان عنها خلال القمة فيما يتعلق بجهود وتأكيد التزام شركات البترول الوطنية والعالمية بخفض الكربون من أنشطة إنتاج البترول والغاز ، والتي تأتي امتدادا لما تم الاعلان عنه من مبادرات خلال يوم ازالة الكربون الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية في قمة المناخ الاخيرة بشرم الشيخ COP27.

واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان التعاون المصري الاماراتي في قضايا الطاقة والمناخ يأتي من منطلق التزام البلدين الشقيقين والقناعات المشتركة بتحقيق التوازن بين الطلب علي الطاقة وتحقيق الاستدامة مشيرا الي ان البلدين يعملان من خلال القمة المقبلة علي البناء علي ما تحقق من مخرجات في يوم خفض الكربون بقمة شرم الشيخ لتكون شركات البترول والغاز العالمية جزءا من حلول التغير المناخى. 

ومن جانبه اكد  الدكتور سلطان الجابر  ان مؤتمر المناخ COP28 فرصة جديدة للشركات العالمية للبترول والغاز يمكن من خلالها ان تستثمر المؤتمر كمنصة انطلاق لإثبات انها جزء اساسي من الحل، واشاد بنجاح رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في تنظيم يوم خفض الكربون خلال مؤتمر COP27 العام الماضي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ بتواجد فاعل للشركات  العالمية وما اسفر  اليوم عنه من مخرجات للإسهام في مشاركة  شركات البترول والغاز في العمل المناخي، مشيرا إلى قدرة هذه الشركات علي تحقيق نتائج فاعلة في هذا المجال لما تمتلكه من الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ورأس المال.

وتطرق اللقاء الي بحث فرص تعزيز التعاون الممكنة بين قطاع البترول المصري وشركة أدنوك الاماراتية، حيث تم استعراض الفرص في مجال تكرير البترول في ضوء المشروعات الجديدة الجار اقامتها، إلى جانب مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS.

كما تطرق اللقاء إلى انطلاق نشاط أدنوك في مصر في مجال توزيع الوقود بعد افتتاح ٣ محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود في مصر تحمل العلامة التجارية لأدنوك في سبتمبر الماضي، وتمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز، وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن الشركة حريصة علي العمل في  مصر كشريك رئيسي في اطار من التكامل والتعاون.

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