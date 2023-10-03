الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

77.7 مليار جنيه تكلفة مشروعات التربية والتعليم خلال 9 سنوات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكد تقرير «حكاية وطن» أرقام وإحصائيات ومشروعات وزارة التربية والتعليم، حيث إن تكلفة مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم التي جار وتم تنفيذها بلغت 77.7 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات، والمشروعات جاءت كالتالي:

- 40.0 مليار جنيه، إجمالي تكلفة مشروعات بناء/ إحلال وتجديد المدارس.

- 29.5 مليار جنيه، إجمالي تكلفة مشروعات تطوير التعليم.

- 8.2 مليار جنيه، إجمالي تكلفة مشروعات إعادة تأهيل المدارس والتجهيزات والآلات.

 

بميزانية تريليون جنيه.. جهود الدولة فى تطوير التعليم منذ 2014

 

تريليون جنيه حجم الإنفاق الحكومى على قطاع التعليم

 

وكشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، عن أن منظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية، شهدت جملة من التحولات على الصعيد الكمي والنوعي، بالإضافة إلى بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم، كجزء من استراتيجيتها للتنمية البشرية.

وكشفت التقارير عن أن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الفترة 2014 - 2022، بلغ ما يزيد على تريليون جنيه، وبلغ إجمالي مخصصات التعليم في العام المالي 2023/ 2024 نحو 392 مليار جنيه.

وأكدت التقارير أن الدولة أطلقت عددًا من الاستراتيجيات التي تخدم المنظومة التعليمية مثل استراتيجية التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030" و"الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030".

وأضافت أن عدد المشروعات التعليمية خلال الفترة 2014 - 2023، بلغ نحو 8041 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه، ليبلغ عدد المدارس في العام المالي 2022/ 2023 نحو 60.3 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 11.6 ألف معهد أزهري. ويصل عدد الفصول إلى 552 ألف فصل، مقابل 466.4 ألف فصل خلال عام 2013/ 2014.

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وزير التعليم: تطوير مناهج الإعدادية والثانوية خلال شهور

وأشارت التقارير إلى أن الدولة عملت على تطوير المناهج الدراسية بوضع مناهج جديدة تماما، عن طريقة تدريس مبتكرة، وتغيير طريقة التقييم لكافة المراحل الدراسية، مضيفا أن الدولة عززت البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتجهيز 9246 معملا 274399 فصلا مطورًا، وتوزيع 3.3 مليون "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي.

كما بذلت الدولة جهودًا كبيرًا لتطوير نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية التي بلغ عددها 102 مدرسة في العام الدراسي 2022 - 2023.

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مشروعات وزارة التربية والتعليم وتجديد المدارس إعادة تأهيل المدارس الرؤية والإنجاز حكاية وطن قطاع التعليم مشروعات تطوير التعليم

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