"انزل.. شارك".. دعوات لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

أكد برلمانيون أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني بنص دستور مصر ٢٠١٤، مؤكدين أن أعضاء البرلمان عليهم أن يتحملوا دورهم الوطني خلال الفترة المقبلة من خلال توعية المواطنين في دوائرهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

محسب: المشاركة فيها واجب وطني

من جانبه ناشد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.

وقال "محسب"، إن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل مايشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية والعمل بكل جدية من أجل تخطيها دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن، مطالبا أعضاء مجلس النواب بأن يتحملوا دورهم الوطني خلال الفترة المقبلة من خلال توعية المواطنين في دوائرهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لكي نثبت للعالم أن المصريين لديهم حس وطني ووعي وحرص على صناعة مستقبلهم بأيديهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية ستكون حجر الأساس في التأسيس لنظام سياسي يتميز بالتعددية والتنوع وتداول السلطة بشكل ديمقراطي حقيقي، وهى أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي تستهدفه القيادة السياسية، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة الضمانات التى تتيح حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، وهو ما يحقق قدر كبير من النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية الهامة التى ستحدد مصير مصر لسنوات قادمة.

وأكد النائب أيمن محسب، أن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما حرصت جميع الجهات المعنية بتأكيده خلال الأيام الأولى من بدء إجراءات الترشح، لافتا إلى أن الزحام الذي شهدته مكاتب الشهر العقاري من جانب المواطنين لتحرير التوكيلات اللازمة لراغبي الترشح تعكس وعي المصريين وإدراكهم للحظة الراهنة ورغبتهم في المشاركة بفاعلية.

الجندي يدعو المجتمع المدني لإطلاق حملات "نعم للمشاركة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة

فيما دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، المجتمع المدني المصري بكل مكوناته بأن يساهم في حملات "نعم للمشاركة" لتوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدي تأثير صوتهم الانتخابي في العملية الانتخابية، مؤكدا أن ذلك أكبر حماية للمسار الديمقراطي الذي اتخذته الدولة، فضلا عن أنه يؤكد أننا نسير على الطريق السليم، موضحا أن وجود المواطن بفاعلية في الانتخابات يؤكد نزاهتها وعدالتها، لأنه يعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه.

وحذر "الجندي"، من حملات مقاطعة الانتخابات التى أطلقها إعلام جماعات الشر والإرهاب التى لا تريد بمصر سوى الفوضي وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الحملات تستهدف تشويه العرس الانتخابي بمن خلال اطلاق إدعاء بعض السلوكيات للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وهو أمر يجب على الجميع تداركه والتعامل معه بجدية من خلال حملات توعية جادة لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن المادة 87 من الدستور المصري نصت على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، وكفلت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى، مشيرا إلى أن سلامة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا لهذا الاستحقاق المصيري الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مشددا على أن الهيئة كانت حريصة على إعلان موقفها بوضوح بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف النائب حازم الجندي، أن الشعب المصري قادر على تقديم صورة مشرفة عنه للعالم، تعكس مدى وعي وإدراك الناخب المصري لأهمية صوته في حماية النظام الديمقراطي والتعددية التى يتمتع بها النظام المصري، مطالبا الجميع باختيار المرشح الذي يرون فيه أنه صاحب برنامج حقيقي يليق بهذا الوطن وطموحاته وتطلعاته بعيدا عن الشعارات والوعود الزائفة التى لا مجال لها على أرض الواقع.

عريبي: تمسكا بحقوقهم وتنفيذا للواجب الوطني

وفى ذات السياق دعا النائب محمد عريبي عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية خلال السباق الرئاسي، تمسكا بحقوقهم وتنفيذا للواجب الوطني الذي يستدعي من الجميع والالتفاف حول الدولة المصرية وعدم إعطاء الفرصة للمشككين ومروجي الإشاعات والأكاذيب بالنيل من مصر وأبنائها.

وثمن عريبي، دور الهيئة الوطنية للانتخابات وما تبذله من جهود كبيرة لأداء مهامها وخروج العملية الانتخابية في أبهى صورة لها بما يليق بتاريخ ومكانة مصر، ويضمن سير العملية في مسارها الديمقراطي الصحيح بنزاهة وشفافية.