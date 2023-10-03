الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن حكام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

مايكل أوليفر
مايكل أوليفر

أعلنت رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، تعيين مايكل أوليفر، لإدارة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً على ملعب الإمارات بالعاصمة الانجليزية لندن.
ويدير مايكل أوليفر ميدان المباراة تحكيميًا، ويعاونه كلًا من ستوارت بورت، ولي بيتس، فيما يتولى تيم روبنسون مسئولية الحكم الرابعة ويقود جون بروكس غرفة تقنية الفيديو ويعاونه دارين كان.
كما أسندت إدارة مباراة لوتون تاون وتوتنهام هوتسبير بافتتاح مباريات الجولة الثامنة لـ جون بروكس، ويعاونه نيل ديفيز وستيف ميرديت، وجراهام سكوت حكمًا رابعًا، بينما يقود مايكل أوليفر تقنية الفيديو ويعاونه جاري بيسويك.
كما يدير ستوارت أتويل مباراة بيرنلي وتشيلسي في الخامسة عصر يوم السبت، ويعاونه كونستانت هاتداكيس، وجيمس ماينوارينج، وأوليفر لانجفورد حكمًا رابعًا ويقود دارين بوند مسئولية غرفة الفيديو ويعاونه إيدي سمارت.
أما مباراة إيفرتون وبورنموث فأسندت إدارتها لديفيد كوت، ويعاونه تيم وود ومارك سكولز، وتوم برامال حكمًا رابعًا، وسيمون هوبر حكمًا لغرفة الفيديو ويعاونه ستوارت بورت.

ويتولى سام باروت إدارة مباراة فولهام وشيفيلد يونايتد في نفس موعد المباراتين السابقتين، ويعاونه سيمون بينيت، ودان روباثان، وأنتوني تايلور حكمًا رابعًا، ويقود باول تيريني غرفة تقنية الفيديو ويعاونه سكوت ليدجر.
ويدير أندي مادلي مبارات مانشستر يونايتد وبرينتفورد بمعاونة هاري لينارد ونيك هوبتون كحكمين مساعدين، وستيف مارتين حكمًا رابعًا، وبيتير بانكيس لإدارة تقنية الفيديو ومعاونه نيك جرينهالاج.

مباريات السبت


وتختتم مباريات يوم السبت بمواجهة كريستال بالاس ونوتنجهام فورست في السابعة والنصف مساءً، وأسندت إدارتها تحكيميًا لكاريج بوسون، ويعاونه ريتشارد ويست ومارك بيري، وكريس كافاناج حكمًا رابعًا، ويقود مايكل ساليسبوري تقنية الفيديو بمعاونة سيان ماسي إليس.

وتبدأ مباريات الأحد بمواجهة برايتون ألبيون وليفربول في الرابعة عصرًا، ويديرها أنتوني تايلور بمعاونة جاري بيسويك وآدم نون، وكاريج باوسون حكمًا رابعًا، فيما يقود كريس كافاناج تقنية الفيديو ويعاونه ماتيو ويلكس.

ويدير بيتر بانكيس مباراة وست هام يونايتد ونيوكاسل والتي ستقام في نفس توقيت مباراة برايتون وليفربول، ومعاونيه إيدي سمارت ونيك جرينهالج، ومايكل ساليسبوري حكمًا رابعًا ويدير آندي مادلي تقنية الفيديو بمعاونة سيمون لونج.

وفي نفس التوقيت تقام مباراة ولفرهامبتون وأستون فيلا، ويديرها روب جونس، ومعاونيه إيان حسين، وادي سميث، وباول تيريني حكمًا رابعًا ويدير ديفيد كوت تقنية الفيديو ويعاونه تيم وود.

رابطة حكام الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز مايكل أوليفر باراة أرسنال ومانشستر سيتي البريميرليج

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