أستاذ علوم سياسية: محاكمة ترامب لا تعرقل ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية، والباحث بمركز أبحاث السياسة بواشنطن، إن الديمقراطيين يوجهوا الاتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب وتتضمن التهرب من دفع الضرائب وقام بعمليات اغتيالات، وعدم تأمين القروض التجارية وبوليصات تأمين وتضخم أسعار العقارات الخاصة به.

وأضاف "غريب" خلال مداخلة هاتفية “القاهرة الإخبارية”، أن العديد من المواطنين الأمريكيين خاصة من الجمهوريين ونسبة من المستقلين يعتقدون أن ترامب مستهدف وأن ما يجري محاولة لمنعه من ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويبدو حتى الآن أن الملاحقات القانونية والاتهامات تزداد اتجاه ترامب وتعرض لخمس محاكمات حتى الآن.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أنه برغم الاتهامات والمحاكات بدأ يحصد ترامب علي دعم بنسبة ضئيلة ولكنها زادت عن سابقًا من الأفارقة الأمريكيين والمواطنين ذات الأصول اللاتينية، وهذا رسالة تعني أن يقوم به الديمقراطيين ويعمل عليه صراع بين مؤيدي ترامب وبايدن.

هل تهدد الملاحقة القانونية ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة؟

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن القضية والاتهامات لا تعرقل ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية، وجميع استطلاعات الرأي تشير إلي تقدم ترامب علي أقرب منافس له بحوالي40 نقطة.