ضبط بانجو وحشيش وسلاح في حملات أمنية بالمنوفية والشرقية
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن "المنوفية، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنوفية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين – مقيمان بمحافظة الشرقية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،400كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.