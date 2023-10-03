الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط بانجو وحشيش وسلاح في حملات أمنية بالمنوفية والشرقية

بانجو
بانجو

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن "المنوفية، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنوفية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين – مقيمان بمحافظة الشرقية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،400كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الامن العام المواد المخدرة محافظة المنوفية مخدر الحشيش محافظة الشرقية

مواد متعلقة

سحب 1929 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

ضبط لصين قتلا سائقًا لسرقة توك توك فى سوهاج

ضبط المتهمين بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات

ضبط المتهمين فى مشاجرة بسبب التصوير مع شعراء ليبيين بمطروح

رفع 58 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تحرير 647 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

حملات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة لرصد المخالفين

مئات الأطفال يُشاركون في مسيرات دعم الرئيس السيسي بالكوربة (فيديو)

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور