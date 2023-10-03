"سباق موتوسيكلات" يُنهي حياة 3 أشخاص في بيلا بكفر الشيخ

لقى 3 شباب مصرعهم في حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزي بنطاق مركزومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

مصرع 3 أشخاص

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزي بنطاق دائرة المركز، نتج عنه وفاة 3 شباب متأثرين بإصابتهم داخل مستشفى بيلا المركزي.



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا إلى موقع الحادث، وكذلك مستشفى بيلا المركزي، حيث تبين وفاة كل من عبد الرحمن مسعود عبد الحق 18عاما، ورمضان محمد جودة 18 عاما، ومحمود خالد عبد المقصود 18عاما، وجميعهم مقيمين بقرية سريوة الكبري التابعة لمركز بيلا.

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة بيلا، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالحادث وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، التي قررت بدفن جثامين الشباب بمعرفة أهليتهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.