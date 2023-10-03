القبض على المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج في الجيزة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل متهم بالاحتيال على عدد من الأشخاص، بعد إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورطه في النصب على عدد من المواطنين، والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.