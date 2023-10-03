الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: مهلة شهر لأحد المخابز البلدية بأبو نشابة لتوفيق أوضاعه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على منح مهلة شهر لأحد المخابز البلدية بقرية أبو نشابة بمركز السادات لحين إنهاء إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاعه، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه طلب معلمة بمدرسة الشهداء الصناعية بنات تلتمس إلغاء انتدابها مراعاة لظروفها الصحية الصعبة، والعرض عليه بما لايخل بسير العملية التعليمية. 

 

المحافظ يوجه بحلول مناسبة لشكاوي المواطنين 


جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم  في ضوء اللوائح والقوانين.

كما وافق المحافظ، على طلب مواطن يلتمس نقل نجله المقيد بمدرسة التمريض بزاوية الناعورة مركز الشهداء إلى مدرسة التمريض بسدود مركز منوف محل إقامته، وطلب ممرضة بالوحدة الصحية بزاوية بمم مركز تلا تلتمس نقلها إلى الوحدة الصحية بقشطوخ مراعاة لظروفها الاجتماعية،كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية طوخ طنبشا يعول ثلاثة أبناء يعانون من مرض السرطان لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بالأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

متابعة دورية وميدانية لمنافذ بيع السلع 

وعلي صعيد آخر منفصل،  كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعه الدورية و  المستمره المنافذ بيع السلع بجميع أنحاء المحافظة. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إعطاء مهلة شهر لمخبز لتوفيق اوضاعة جزيرة أبو نشابة مدينة السادات

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