محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز السادات

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم 935 لسنة 2023 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية لمركز السادات، وذلك في إطار سعي المحافظة الدائم لضخ دماء جديدة وتصعيد القيادات المتميزة لتولي المسئولية لضبط منظومة العمل المحلي وتطوير الاداء وخلق روح المنافسة والتفكير خارج الصندوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل حركة محليات اصدها محافظ المنوفية



وشملت الحركة التي أصدرها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تكليف ابراهيم حسن زنون رئيس الوحدة المحلية بالاخماس رئيسًا للوحدة المحلية بكفر داود، وهدى محمود مراد رئيسة الوحدة المحلية بالطرانة رئيسة للوحدة المحلية بالأخماس، وتصعيد عصام محمد مرسي سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد رئيسا للوحدة المحلية بالطرانة، وكامل فتحي عيد مسئول إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالخطاطبة البلد سكرتير للوحدة المحلية بالخطاطبة البلد.

محافظ المنوفية يؤكد علي تصعيد القيادات القادر على الانجاز



وأشار محافظ المنوفية، إلى استمرار تقييم القيادات على كافة المستويات وتصعيد القيادات القادرة على العطاء وانجاز المهام، مشيرا الي انه لن يسمح بأي تقصير داخل منظومة العمل الاداري بنطاق المحافظة.

محافظ المنوفية يؤكد علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب

وفي إطار منفصل تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة للعام الدراسي الجديد وشدد المحافظ على حسن إستقبال الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحقيق الاستفادة المثلى من اليوم الدراسي.

محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليميه



كما أكد المحافظ، على أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة داخل المدارس، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور اليومي وكافة مديري الإدارات التعليمية على المدارس لرصد الإيجابيات والسلبيات والعرض عليه فورا، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدوري وتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع أية مخلفات وإشغالات بمحيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.