حبس ديلر يروج الهيروين فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة التجمع الأول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان ضباط مباحث قسم شرطة التجمع أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفي محمول، بقصد الاتجار".



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.