الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ديلر يروج الهيروين فى التجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة التجمع  الأول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة التجمع أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفي محمول، بقصد الاتجار".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة منطقة التجمع الأول تحريات المباحث قوة أمنية الاتجار مخدر الهيروين

مواد متعلقة

حيثيات الحكم بحبس طبيب شهرين لتعديه على ضابط بمباحث القاهرة فى التجمع

تأجيل استئناف محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع"

بعد 11 واقعة.. حبس 3 متهمين بسرقة المساكن في التجمع الأول

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور