الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أحمد عبدالعزيز لـ"صالون التنسيقية": الشعب المصرى هو البطل الحقيقى منذ 2014

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر حكاية وطن عرض حكاية الوطن منذ عام 2014، مؤكدا أن البطل الحقيقي منذ عام 2014، كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء، هو الشعب المصري، الذي واجه جماعة إرهابية ثم بدأ عملية البناء.

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول “حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”، أن الشعب يدرك أن هناك مجموعة من التحديات عليه مواجهتها إيمانًا منه بأن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء البلد.

أحمد عبدالعزيز لـ «صالون التنسيقية»: الشعب المصري هو البطل الحقيقي منذ 2014

وذكر مجموعة من القطاعات التي نجحت الدولة المصرية، في إنجازها خلال الـ10 سنوات الماضية، من بينها الخريطة العمرانية الجديدة والتوسعات الأفقية للدولة المصرية.

وأشار إلى تضاعف عدد المصريين، في فترة وجيزة، مؤكدا على أن الدولة كان لديها رؤية لاستيعاب 32 مليون مواطن.

وأكد نجاحات الدولة المصرية في ملف الصحة والعديد من المبادرات ومبادرة القضاء على فيروس سي، وكذلك توفير الدعم التمويني لما يقرب من 62 مليون مواطن، فضلا عن توفير 250 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، بصورة منظمة قضت على طوابير الخبز، التي كانت موجودة سابقا.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك كلًا من النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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