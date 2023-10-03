في اليوبيل الذهبي.. كيف عبرت الأغاني الوطنية عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر؟

تعتبر الأغاني الوطنية من أقوى وسائل التعبير عن الهوية الوطنية والانتماء للوطن، وفي ظل الأحداث التاريخية الهامة التي مرت بها مصر، تبرز أهمية هذه الأغاني في تعزيز حب الوطن ووحدة الشعب المصري.

ويعد نصر أكتوبر عام 1973 من أبرز المحطات التاريخية التي عاشها الشعب المصري، وقد كان للأغاني الوطنية دورًا كبيرًا في تعزيز حب الوطن وتوحيد صفوف المصريين خلال تلك الفترة العصيبة.

لقد شهدت مصر على مر العصور تقديم العديد من الأغاني الوطنية المؤثرة التي كان لها تأثير كبير على قلوب الناس وروحهم الوطنية، ومن بين هذه الأغاني، يبرز دور الفنان المصري ومن أبرزهم عبد الحليم حافظ ووردة وشريفة فاضل في نشر روح المحبة والولاء للوطن من خلال أغانيهم الوطنية المؤثرة.

أبرز الأغاني الوطنية التي قدمت في مصر

نصر أكتوبر 1973 هو واحد من أهم الانتصارات في تاريخ مصر والعالم العربي، وفي هذه المناسبة العظيمة، قدم الفنانون المصريون العديد من الأغاني الوطنية التي خلدت ذكرى النصر والفخر والحب للوطن، هذه بعض من أشهر الأغاني الوطنية التي طرحت بمناسبة حرب أكتوبر

"عاش اللي قال " عبد الحليم حافظ

هذه الأغنية من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وهي تعبر عن تحقق حلم المصريين بالعودة إلى سيناء واستعادة كرامتهم.

"صباح الخير يا سينا" عبد الحليم حافظ

هذه الأغنية من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي أيضًا، وهي تصف مشاعر المصريين عند رؤية سيناء مجددًا بعد سنوات من الغربة والفقد.

"سمينا وعدينا" شهرزاد

هذه الأغنية من كلمات علية الجعار وألحان عبد العظيم محمد، وهي تروي قصة المجاهدين الذين قاموا بتخطيط وتنفيذ عملية عبور قناة السويس في ظروف صعبة.

"على الربابة" وردة الجزائرية

الأغنية من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، وهي تحكي عن فرحة المصريين بالانتصار والتضحية من أجل مصر، وقد تبرعت وردة وبليغ حمدي بكافة مصاريف تسجيل هذه الأغنية للإذاعة المصرية.

"أم البطل" شريفة فاضل

هذه الأغنية من كلمات نبيلة قنديل وألحان على إسماعيل، وهي تكرم أمهات شهداء حرب أكتوبر، شريفة فاضل كانت أحد هؤلاء الأمهات، فقد استشهد ابنها في هذه الحرب، وقد سجلت هذه الأغنية بكثير من التأثر والإخلاص.