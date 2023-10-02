الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شباب ورياضة شمال سيناء تشارك بالاحتفالات الشعبية لذكرى انتصارات أكتوبر

الاحتفالية
الاحتفالية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فى الاحتفالات الشعبية المنفذة بميدان الساعه اليوم، احتفالا بالذكرى الـ50  لنصر أكتوبر المجيد، فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكرى حرب اكتوبر بجميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. 

وفى ذات السياق، أشار إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن مديرية الشباب والرياضة بصدد تنفيذ احتفالية كبرى خلال الفترة القادمة وحشد جماهيري كبير من شباب السيناوي، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى إطار رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الاحتفالات بالمناسبات الوطنية لتنمية وزيادة الوعى لدى النشى والشباب.

وكات قد التقى إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، بمقر مكتبه، مديري الإدارات المركزية بالمديرية وجميع العاملين.

قدم حسن عبدالوهاب  بالشكر والتقدير للجميع علي جهودهم  خلال الفترة الماضية خلال زيارة وزير الشباب والرياضة والمشاركة في احتفالات باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا لانتصارات أكتوبر، مشيرًا إلي تقديم الوزارة الدعم الكامل لهم والحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بالصورة التي تتواكب مع التطور التكنولوجي المتلاحق خلال الفترة الراهنة، والقاء الضوء على  تكثيف الأنشطة والفعاليات الرياضية  للنشء والشباب.

محافظة شمال سيناء وزارة الشباب والرياضة الذكرى الـ50 لنصر اكتوبر المجيد العريش الاحتفالات الشعبية

مواد متعلقة

"النسخة العاشرة" لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة شمال سيناء

محافظة الأقصر تعلن عن المشروعات الفائزة بمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وزير الرياضة يفتتح ملعبًا مطورًا بمركز شباب الجورة.. ويطلق فعاليات كأس الجمهورية لكرة القدم بشمال سيناء

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان قرية الظهير ويفتتحان ملعبًا جديدًا

تحليق 60 رحلة بالون طائر على متنها 1200 سائح بالأقصر

"مصر وقمة المناخ".. برنامج ثقافى مكثف بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

تحليق 35 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائحًا بالأقصر

تحصين 50426 رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأقصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً