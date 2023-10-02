شباب ورياضة شمال سيناء تشارك بالاحتفالات الشعبية لذكرى انتصارات أكتوبر

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فى الاحتفالات الشعبية المنفذة بميدان الساعه اليوم، احتفالا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكرى حرب اكتوبر بجميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وفى ذات السياق، أشار إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن مديرية الشباب والرياضة بصدد تنفيذ احتفالية كبرى خلال الفترة القادمة وحشد جماهيري كبير من شباب السيناوي، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى إطار رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الاحتفالات بالمناسبات الوطنية لتنمية وزيادة الوعى لدى النشى والشباب.

وكات قد التقى إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، بمقر مكتبه، مديري الإدارات المركزية بالمديرية وجميع العاملين.

قدم حسن عبدالوهاب بالشكر والتقدير للجميع علي جهودهم خلال الفترة الماضية خلال زيارة وزير الشباب والرياضة والمشاركة في احتفالات باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا لانتصارات أكتوبر، مشيرًا إلي تقديم الوزارة الدعم الكامل لهم والحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بالصورة التي تتواكب مع التطور التكنولوجي المتلاحق خلال الفترة الراهنة، والقاء الضوء على تكثيف الأنشطة والفعاليات الرياضية للنشء والشباب.