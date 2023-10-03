بعد التحذير من "إلياس".. كيفية التعامل مع العواصف الهوائية؟

تعد العواصف الهوائية من الظواهر الجوية المدمرة التي قد تتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ومن بين تلك العواصف المدمرة، تبرز عاصفة إلياس، التي تعتبر واحدة من أقوى العواصف الهوائية التي يمكن أن تواجهها بعض المناطق.

ومن أجل الحماية الشخصية وتجنب الأضرار الناجمة عن هذه العاصفة، يجب على الناس أن يتعلموا كيفية التعامل معها بشكل صحيح واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة، لذا يقدم الخبراء بموقع "fox weather" نصائح للتعامل مع العواصف الهوائية.

متابعة التقارير الجوية:

ينصح بمتابعة التقارير الجوية والتحديثات الصادرة عن السلطات المختصة، سواء عبر التلفزيون، الإذاعة أو تطبيقات الهاتف المحمول، تلك التقارير توفر معلومات حول تحرك العاصفة وتأثيرها على المنطقة المحددة.

البقاء في أماكن آمنة:

ينصح بالبقاء في المنازل أو المباني المصممة خصيصًا لمقاومة العواصف الهوائية، حيث يجب تجنب الخروج إلى الهواء الطلق وتجنب الأماكن المفتوحة كالحدائق والشوارع.

تأمين الممتلكات الخارجية:

يجب تأمين جميع الأشياء الخارجية التي يمكن أن تتطاير بفعل قوة الرياح، مثل الأثاث الخفيف، الأشجار المجاورة، وأي أشياء أخرى قد تصبح عوامل خطرة.

الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية:

يجب تجنب الاقتراب من النوافذ والأبواب الزجاجية أثناء العاصفة، حيث قد تتعرض للتكسر وتسبب الإصابات الجسيمة، كما يجب ارتداء خوذة وثياب تغطي الجسم بشكل كامل لحماية الرأس والجسم من الأجسام المتطايرة في حالة ركوب الدراجات النارية.

تجنب الأماكن المرتفعة:

يجب تجنب الصعود إلى الأماكن المرتفعة خلال العواصف الهوائية، حيث قد يزداد تعرضك لخطر السقوط، كما يجب تجنب الاقتراب من الكابلات الكهربائية المكشوفة أو الأسلاك المتدلية، فقد تكون مشحونة بالكهرباء وتشكل خطرًا على الحياة.

البقاء على اتصال:

ينبغي للناس أن يحافظوا على الاتصال مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وإبلاغهم بمكان تواجدهم وحالتهم الحالية من أجل التعامل بشكل أسرع في حالة حدوث إصابة.

ويجب على الناس أخذ التهديد الناجم عن العواصف الهوائية على محمل الجد واتباع التدابير الوقائية الموصى بها، من خلال الالتزام بالإرشادات السليمة وتبني سلوكيات آمنة، يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة والأضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث جراء تلك العواصف الهوائية المدمرة.