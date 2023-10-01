حقيقة قدوم عاصفة رعدية خلال الأيام المقبلة

حقيقة قدوم عاصفة رعدية خلال الأيام القادمة سؤال تداول عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

حقيقة قدوم عاصفة رعدية

وشهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة وحالة الطقس، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن حقيقه قدوم عاصفه رعدية خلال الأيام القادمه.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة حقيقه قدوم عاصفه رعدية خلال الأيام القادمه.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة أحوال الجو خلال الفترة المقبلة، يعرض موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها فيما يخص حالة الطقس و حقيقة قدوم عاصفة رعدية خلال الأيام القادمه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مصر بعيدة تماما

تداول بعض من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وتطبيق “إكس، أنباء عن قدوم عاصفة رعدية خلال الأيام القادمة، وفي هذا السياق قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن مصر بعيدة تماما عن التأثر بمثل هذه الاضطرابات الجوية وتحديدا موجة العاصفة التي تسمى إعلاميا بـ “إلياس”، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة استقرارا تاما في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأوضحت منار غانم، أن العاصفة “إلياس” عبارة عن منخفض جوي موجود في اليونان وأثّر على عدة مناطق بسبب وجود أمطار غزيرة أكثر من المتوقع، تسببت في وجود فيضانات في الشوارع، وتزامن معها وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وغزارة في كميات الأمطار بشكل أعلى من المعدل.

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي المخيم على اليونان بدأت حدته تنخفض بشكل كبير، وبدأ يتخذ اتجاه مناطق شمال البحر المتوسط، ليؤثر على المناطق الواقعة هناك في الشمال ومنها تركيا خلال ساعات اليوم، ليقل تأثيره على اليونان.