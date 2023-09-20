حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين 2023 وأبرز الظواهر الجوية المصاحبة لها

انتشرت حالة من الخوف والذعر عند السماع بقدوم عاصفة التنين في مصر 2023، لأنها قد حدثت في مصر خلال 2020، وخلفت خسائر مادية، لأن صاحبتها أمطار رعدية وسيول على القاهرة وعدد من المحافظات وتم إغلاق المدارس والجامعات.

حقيقة قدوم عاصفة التنين في مصر 2023

نفى مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، ما تردد من أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتراب قدوم عاصفة التنين في مصر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين في خريف 2023، لافًا أن الخريف موسم الأمطار الخفيفة.

ما هي عاصفة التنين؟

عاصفة التنين (Dragon Storm) هو عنوان يُطلق على العواصف الرعدية القوية التي تحدث في بعض المناطق، ويعد هذا المصطلح غير رسمي ويستخدم بشكل عام لوصف عواصف البرق العنيفة والرعود المصاحبة لها، ويعود اسم العاصفة إلى القوة الهائلة والطبيعة المدهشة للبرق والرعد، والتي يُمكن أن تُشبه بشكل مجازي قوة التنين الأسطوري.

أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لعاصفة التنين

وتتميز عواصف التنين بوجود برق مكثف ورعد قوي وهطول أمطار غزيرة، قد تترافق هذه العواصف برياح وتساقط البرد، وتعتبر العواصف الرعدية ظاهرة جوية تحدث عندما يتفاعل الهواء الدافئ والرطب مع الهواء البارد في الغلاف الجوي، مما يسبب تكوين السحب الركامية الكبيرة والمتواصلة عموديًا، وينتج عن هذا التفاعل تفريغات كهربائية مكثفة تُعرف بالبرق، ويتبعها صوت الرعد الذي يحدث بسبب التمدد السريع للهواء المحيط بمسار البرق.

وتحدث تلك العاصفة نتيجة، للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ويشير بعض الخبراء أن هذا الاسم يعود إلى التقاء منخفض ليبيا الحار المقبل خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية ومناخية قوية، لذلك أطلق عليها مستخدمو مواقع التواصل هذا الاسم.

عاصفة التنين في مصر

ضربت عاصفة التنين مصر خلال عام 2020، مما أدت إلى خسائر كبيرة، لاسيما في المناطق التي شهدت سيول حيث توقفت عدة أنشطة وإغلاق المدارس، وتوقف العمل لمدة أسبوع.

عاصفة دانيال

تعرضت ليبيا خلال الأيام الماضية إلى العاصفة دانيال، التي تسببت في تساقط المنازل، وسقوط السيول وحدوث العواصف الرعدية.