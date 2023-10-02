"الحرية المصري" يرحب بإعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية

رحّب حزب الحرية المصري باستجابة الرئيس السيسى لنداء الملايين فى الشوارع والميادين وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس الحزب إن إعلان ترشح الرئيس السيسى، تأكيد على استمرار الانجازات غير المسبوقة التى تحققت منذ توليه المسئولية 2014، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تتسم برؤية سياسية قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى، وترسيخ قواعد وأهداف الجمهورية الجديدة.

تأييد الرئيس السيسي

أضاف أن حزب الحرية المصرى بكاقة قياداته وأماناته النوعية وأمانات المحافظات وقواعده الحزبية يجددون دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الحزب يسخر جميع امكانياته ومقاراته للحملة الانتخابية للرئيس السيسى، الذى دائما ما يسعى إلى إعلاء مصلحة الوطن وتغليب المصلحة العليا للمواطنين.

وأكد رئيس الحزب أن الحرية المصرى يعمل منذ اللحظة الأولى لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، حيث وقع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على نموذج تزكية الرئيس السيسى، كما احتشد قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات لمشاركة المصريين فى توثيق توكيلات من الشهر العقارى لدعم وتأييد ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية المقبلة.

أشار إلى مشاركة أعضاء جميع أمانات حزب الحرية المصرى بالمحافظات فى المسيرات والاحتفالات التى أقيمت بالميادين العامة لدعم ترشح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن إطلاق حملة "مسيرة ومسار لدعم التنمية والاستقرار"، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.