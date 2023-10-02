الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بالنصب على المواطنين وتزوير خطابات تخصيص

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بمعاقبة 4 مزورين لخطابات خاصة بتخصيص بعض الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات الدولة القومية بالحبس سنة مع الشغل لكل منهم.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1556 لسنة 2023 جنايات قسم البساتين، المقيدة برقم 1237 لسنة 2023 كلي حلوان أن المتهمين "عبد الحليم م"، 51 سنة، عامل،" شريف ن"، 51 سنة، "أحمد ع"، 51 سنة، صاحب محل، "سيد م"، 62 سنة، وكيل جمعية للتواصل الاجتماعي للاتصالات بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 141 خطاب منسوب صدورهم إلى محافظة القاهرة رئاسة حي دار السلام منطقة الإسكان إدارة التسكين بأن اتفقوا معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وأمدوه بالبيانات اللازمة فدونها الأخير وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بالخاتم المقلد محل الاتهام الثاني فتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتقليد بواسطة آخر مجهول خاتم إحدى الجهات الحكومية الخاص بـ«محافظة القاهرة رئاسة حي دار السلام» واستعملها المجهول بأن مهر بها المحررات المزورة محل الاتهام الأول.