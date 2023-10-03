هل يمكن أن يسبب الوشم الإصابة بالتسمم والسرطان؟.. خبراء يجيبون

على الرغم من أن الوشم أصبح شائعًا بشكل متزايد؛ إلا أنَّه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، كما يمكن أن يكون الوشم سامًا جدًا إذا كان بشكل غير منتظم وبطرق غير آمنة.

وفقًا لـDrugs.com شارك خبراء متخصصون أنه عندما نقوم بحقن حبر الوشم في سطح بشرتنا، فإننا نقدم الكثير من المعادن مثل الزرنيخ والبريليوم والرصاص، تؤدي هذه المعادن إلى العديد من الحالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة وأمراض الكبد والكلى والأمراض الجلدية.

قال الخبراء إنَّه بمجرد حقن هذا الحبر في سطح الجلد، فإنه يتفاعل أيضًا لتكوين الأمينات العطرية الأولية، وهي مادة مسرطنة بطبيعتها ويمكن أن تؤدي إلى السرطان، بحسب "Drugs.com".

أشارت دراسات إلى أن حبر الوشم إذا لم يتم اختياره بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الحساسية في الجلد والحالات الصحية، ولذلك يجب الحذر قبل القيام بالوشم.

بما تحتوي أحبار الوشم؟

وتحتوي أحبار الوشم على جزأين: صبغة ومحلول ناقل. وباستخدام عدد من التقنيات المختلفة التي تم تطويرها لتحليل حجم الجسيمات والتركيب الجزيئي، أكد سويرك وفريقه وجود مكونات غير مدرجة في بعض الملصقات. على سبيل المثال، في إحدى الحالات، لم يتم إدراج الإيثانول، لكن التحليل الكيميائي أظهر وجوده في الحبر. يمكن أن يسبب الإيثانول تهيج الجلد أو التهاب الجلد التماسي لدى بعض الأشخاص، وفقًا للأبحاث.

خطورة الوشم على صحة الإنسان

"لا يوجد دليل يثبت أن الوشم يسبب سرطان الجلد، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن بعض المكونات الموجودة في الحبر قد تكون مرتبطة بالسرطان إذ يعد الحبر الأسود مصدر قلق خاص لأنه يحتوي على مستوى عالٍ من مادة البنزو (أ) بيرين، والتي تم إدراجها على أنها مادة مسرطنة من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

ردود الفعل التحسسية:

يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص ردود فعل تحسسية تجاه الأصباغ المستخدمة في الوشم إذا كانت لديك ردود فعل تحسسية متكررة، استشر طبيب الحساسية قبل الحصول على وشم.

التهاب الكبد:

يمكن أن ينتشر التهاب الكبد من خلال تبادل الإبر. تأكد من أن صالون الوشم أو فنان الوشم لديه سياسة تتضمن ارتداء قفازات جديدة واستخدام إبر جديدة ونظيفة لكل عميل.