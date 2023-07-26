الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

3 أضرار يتسبب بها الوشم في هذه الحالة.. تعرف عليها

الوشم
الوشم

أثبتت الأبحاث العلمية حول العالم أن عمل الوشم في مكان غير موثوق به يمكن أن يتسبب في الإصابة بالوباء الكبدي، وشهدت الولايات المتحدة حوالي 36٪ خلال الأعوام الأخيرة من الأشخاص دون سن الثلاثين لديهم وشم، فعند استخدام أدوات الوشم دون تعقيم أو حفظ المواد في عبوات معقمة يمكن أن تتسبب في الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بسبب اختلاط المواد مع الدم،  بحسب موقع "miragenews".

وهناك بعض المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها الوشم، أبرزها:

فيروس نقص المناعة البشرية

يمكن أن يسبب الوشم في نقل فيروسات معدية من شخص لآخر بسبب استخدام نفس المعدات لنفس الأشخاص مثل فيروس نقص المناعة البشرية الشهير.

التهاب الجلد التماسي التحسسي

الأمراض الجلدية من المخاوف الشائعة في عمل الوشم، حيث يساعد في تطوير الحالات الجلدية أو تفاقم الموجود منها بالفعل، حيث يحدث التهاب الجلد التماسي التحسسي في كثير من الأحيان مع بعض الألوان المستخدمة للوشم، وعادة ما تظهر كمناطق مرتفعة داخل الوشم، والجُدرات التي تعد نوع من الندبات التي تنمو عندما يتم عمل الوشم ينكسر الجلد وتتسبب في تكون ندبة كبيرة.

الأورام الحبيبية

تتمثل إحدى الطرق التي يحاول بها الجسم حماية نفسه من الحساسية في تكوين ورم حُبيبي من حوله، ويبدو الورم الحُبيبي على الجلد وكأنه كتلة من الأنسجة، ويمكن أن يظهر بعد سنوات من وضع الوشم.

جمعية الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر المصري عمل الوشم لوشم وأخطاره الإصابة بالوباء الكبدي الوشم الأمراض الجلدية التهاب الجلد الأورام الحبيبية تقيح الجلد الغنغريني

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