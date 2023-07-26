الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يكشف حقيقة "الوشم العبرى" على ذراع مدربه

وشم البرتغالي فيليب
وشم البرتغالي فيليب أليكساندر

كشف نادي بيراميدز، عن حقيقة الوشم الموجود على ذراع فيليب أليكساندر، المدرب العام في الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني.

وكانت بعض الجماهير قد تداولت صورًاا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رموزًا باللغة العبرية على يد المدرب المساعد لباتشيكو.

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا للرد على الصور المتداولة جاء فيه: "الوشم المكتوب على يد المدرب بأرقام اللغة الرومانية القديمة كما يظهر في الصورة المرفقة، وهو يتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه، وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي، ولا يعني أي شيء آخر كما تردد خلال الساعات الماضية ومنذ ظهور الصورة المذكورة".

بيراميدز يفعيل بند شراء مصطفى فتحي 

يذكر أن بيراميدز نجح في تفعيل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة، بحيث ينتهي عقد اللاعب مع السماوي في صيف 2027.

وكان مصطفى فتحي قد انضم لنادي بيراميدز، في صيف العام الماضي، قادمًا من التعاون السعودي على سبيل الإعارة.

وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
وشام البرتغالي فيليب أليكساندر
فيليب أليكساندر بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو البرتغالي فيليب أليكساندر أليكساندر

الأكثر قراءة

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية

"هاجر" تقتل أطفالها بسم الفئران: هريحهم من الدنيا

براءة إسلام جابر من سرقة ورقة زواجه العرفي

سر رفض الزمالك فسخ التعاقد مع سامسون بعد نهاية الموسم

حريق هائل في "مول تجاري" بمطروح (صور)

أول أغسطس.. مديرو الأمن الجدد يتسلمون مهام عملهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا