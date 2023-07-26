بيراميدز يكشف حقيقة "الوشم العبرى" على ذراع مدربه

كشف نادي بيراميدز، عن حقيقة الوشم الموجود على ذراع فيليب أليكساندر، المدرب العام في الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني.

وكانت بعض الجماهير قد تداولت صورًاا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رموزًا باللغة العبرية على يد المدرب المساعد لباتشيكو.

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا للرد على الصور المتداولة جاء فيه: "الوشم المكتوب على يد المدرب بأرقام اللغة الرومانية القديمة كما يظهر في الصورة المرفقة، وهو يتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه، وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي، ولا يعني أي شيء آخر كما تردد خلال الساعات الماضية ومنذ ظهور الصورة المذكورة".

بيراميدز يفعيل بند شراء مصطفى فتحي

يذكر أن بيراميدز نجح في تفعيل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة، بحيث ينتهي عقد اللاعب مع السماوي في صيف 2027.

وكان مصطفى فتحي قد انضم لنادي بيراميدز، في صيف العام الماضي، قادمًا من التعاون السعودي على سبيل الإعارة.

وشام البرتغالي فيليب أليكساندر

وشام البرتغالي فيليب أليكساندر

وشام البرتغالي فيليب أليكساندر