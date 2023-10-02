تسلم الأيادي.. مسيرة بكورنيش الإسكندرية لتأييد ودعم الرئيس السيسي

شهد كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم، مسيرة حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة، حيث رفع المواطنين خلال المسيرة لافتات تأييد وحب للرئيس السيسي وحملوا الإعلام المصرية معبرين عن فرحتهم وحبهم للرئسس على نغمات أغنية تسلم الأيادي.



وقال أحمد عبد الله احد الأهالي المشاركين في المسيرة، إن المسيرة انطلقت من قرى أبيس شرق المدينة حتى ميدان القائد إبراهيم للتعبير عن حب المواطنين للرئيس السيسي ومطالبته بالترشح لاستكمال المسيرة التي بدأها في مصر منذ 10 سنوات.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المسيرة شارك بها شباب وأهالي قرى أبيس بالتزامن مع الاحتفالات المقامة بالإسكندرية بمناسبة مرور 50عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهو يوم عظيم نعلن دعمنا فيه للرئيس لاستكمال الانجازات والمشروعات والتنمية التي شهدتها جميع محافظات مصر والمناطق النائية والقرى بالإسكندرية.

كما أوضحت ميرفت كامل، أن الإسكندرية اليوم في يوم فرح فالجميع توافد على الميدان احتفالا بنصر أكتوبر وبنصر آخر وهو إنجازات الرئيس السيسي، ودعمه وتأيده وتوصيل رسالة حب للرئيس.

وقالت: “كلنا جايين نقول للرئيس، بنحبك ياريس، كمل مشوارك وإنجازاتك وتنمية مصر”، متابعة لا أحد يغفل الإنجازات التي شهدتها مصر خلال 9 سنوات عمل وكفاح وبناء، وهو ما يجعلنا متمسكين بالرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه في مصر لأبناء مصر.

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