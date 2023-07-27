الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمل الإسكندرية "تشارك في إحتفالات العيد القومى للمحافظة

إحتفالات العيد القومى
إحتفالات العيد القومى للمحافظة

شاركت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فى احتفالات العيد القومي الـ 71 للمحافظة، والذى ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر من ميناء رأس التين ومتجهاً إلى إيطاليا فى يوم 26 يوليو 1952 ، والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة ، زتم تنظيمها من كورنيش المنتزة وحتى رأس التين ، وذلك في إطار حرص المديرية على المشاركة في الفعاليات المجتمعية الموجودة داخل المحافظة مع الشركاء الاجتماعيين ، ولتوطيد العلاقات المشتركة مع كافة الجهات، مع الحرص على القيام بدورها الوطنى..


وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، في تقريره الذي تلقته الوزارة ، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أطلق فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ 71 بالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة ، وأكد خلال كلمته أن المحافظة دائما تحرص على إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيراً إلى أن الاحتفالات ستستمر على مدار عدة أيام ، مؤكداً أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات للعاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط ، ومقدماً الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومي للخروج بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.

وأضاف وكيل المديرية  أن الفعاليات شملت إنطلاق مواكب عربات الزهور علي طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية و استعراضية وفنية، وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا على الأطفال ، وزيارة شاطيء ذوي الهمم بالمندرة، ومنطقة بئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي ،  كما شهد الاحتفالات الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وحسام الدين الإمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، و أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية،  والدكتورة  أميرة طهيو  مدير مديرية الشؤون الصحية ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورؤساء الأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية والشعبية، والمجتمع المدنى.

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