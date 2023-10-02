مواطنو الغربية لـ"الدستور": السيسى هو القادر على حكم مصر وجنى ثمار ما زرعه

أكد المواطنون المتواجدون بمنطقة الاستاد بـ مدينة طنطا بمحافظة الغربية، للاحتفال بذكرى أكتوبر وتجديد البيعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنهم يشعرون بالفخر بنصر أكتوبر بالأمان لوجود الرئيس السيسي على عرش مصر، مؤكدين أن السيسي يجب أن يُكمل في الحكم من أجل حصد الثمار التي زرعها، وأنهم حرروا جميعًا توكيلات للترشح من جديد.

وقال محمد جلال أمين، أحد المواطنين بـمركز زفتي، بمحافظة الغربية، والذي توجه لمكان الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر في طنطا، لـ«الدستور»، إن الرئيس السيسي قدم الكثير للوطن خلال السنوات الماضية، ونحن نؤيد ترشحه للرئاسة مرة أخرى حتى يواصل مسيرة التنمية التي بدأها، وحرصت على تحرير توكيل له منذ اليوم الأول فهو يستحق أفضل من ذلك.

وأضافت سامية علام، من مدينة زفتي: «توجهت إلى مقر الشهر العقاري بقرية سنباط، من أجل عمل توكيل لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قام به من مشروعات تنموية طيلة السنوات الماضية، منها الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، ومشروع تكافل وكرامة، والاهتمام بذوي الهمم، والبنية التحتية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبني بلد والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، لذلك قامت بتحرير التوكيل اليوم ثم تواجدت بعدها في طنطا للاحتفال بذكرى أكتوبر وتوكيلها للرئيس لفترة جديدة».

في حين يقول محمد شعيرة، موظف بالشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة، وهو الوحيد القادر على قيادة مصر إلى بر الأمان، وأنه كان أول من حرر توكيلًا لدعم الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي رجل وطني يستحق الدعم، وأنه حضر الحفل اليوم دعمًا له واحتفالًا بنصر أكتوبر المجيد.