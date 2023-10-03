الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مئات الأطفال يُشاركون في مسيرات دعم الرئيس السيسي بالكوربة (فيديو)

الأطفال في مسيرة
الأطفال في مسيرة السيسي

شارك مئات الأطفال في المظاهرات التي نظمها المواطنين في ميدان الكوربة بمصر الجديدة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة العديد من الفئات من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبارالسن.

وحمل الجميع لافتات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر، مرددين هتافات تأييد ودعم لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة “2023 - 2024”.

مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة
 

 الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ينظم مسيرة حاشدة  لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة ينظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وأكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014 يؤكد أنه الأقدر على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. 

وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مظاهرات حاشدة في الدقي

مظاهرات حاشدة في الدقي لدعم الرئيس خرج المئات من المواطنين في مظاهرات حاشدة في شارع التحرير في ميدان الدقي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 / 2024، رافعين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين العديد من الهتافات أبرزها:" أحنا معاك يا سيسي".

وانضم للمظاهرة أعضاء حزب “مستقبل وطن” وعدد من  الأهالي، حاملين لافتات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 

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