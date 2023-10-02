الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق مسيرات "المصريين" للاحتفال بنصر أكتوبر ودعم الرئيس السيسى

جانب من مسيرات حزب
جانب من مسيرات حزب ”المصريين“

انطلقت، مساء الإثنين، مسيرات حزب المصريين الحاشدة من جميع أماناته على مستوى الجمهورية، من قبل أعضاء الحزب وعدد كبير من الأهالي، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات 6 أكتوبر، ودعم وتأييد ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال حلم جميع المصريين واستمرار قاطرة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

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رفع المشاركون في المسيرات التي انطلقت من أمام مقرات أمانات حزب "المصريين" المختلفة على مستوى الجمهورية أعلام مصر وسط الأغاني الوطنية التي تمت إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وهتافات «تحيا مصر - يحيا السيسي»، في مشهد أعاد للأذهان يوم 3 يوليو 2013 الذي لبى فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك نداء الشعب المصري من أجل الخلاص من حُكم الجماعة الإرهابية.

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مسيرات دعم الرئيس السيسي 

وأكدت د. نجلاء شطا، أمين التنظيم بحزب "المصريين"، على رسالة مسيرات دعم وتأييد الرئيس السيسي: «القائد قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ويمتلك الرؤية الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة والدليل على ذلك المشروعات القومية التنموية الكبرى التى تم تنفيذها على كل شبر من أرض مصر ولم يسبق لها أن تتحقق على مدار عصور سابقة، لا سيما أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى وهي تعمل في مسارات متوازية ومتزامنة لعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلًا عن تنفيذ حزمة كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية، لذا فإن تزكيته واجب وطني على كل مصري عاقل».

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أمين شباب "حماة الوطن": ندعم الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة

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قيادي بمستقبل وطن يؤكد دعم السيسي في الانتخابات الرئاسة لاستكمال الإنجازات

وقال هاني عبدالسميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن مسيرات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تأتِ من فراغ؛ ولكن حالة التحول الجذري التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، بأرقام على أرض الواقع في مختلف القطاعات والهيئات، واستعادت الدولة المصرية مؤسساتها ويحتم ذلك علينا جميعًا أن نقف خلف القائد من أجل استمرار المسيرة، لافتًا إلى أن الكثير راهن على فشل التجربة المصرية، خاصة في ظل الأوضاع المتردية للاقتصاد المصري والتحديات والمؤامرات والإرث الكبير من الفساد في مختلف القطاعات على مر العصور السابقة، ومع ذلك حمل الرئيس السيسي على عاتقه هذه المسئولية الكبيرة، وشرع في إعادة بناء مؤسسات الدولة ونجح في ذلك.

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ومن البحر الأحمر، قال محمد جمال، أمين عام مدينة رأس غارب، إن الجميع يعلم علم اليقين أن الدولة المصرية تمر بظروف استثنائية، وتواجه العديد من التحديات الصعبة التي تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية وتأكيد توحيد الجبهة الداخلية، وهو ما تؤكد عليه مسيرات دعم وتأييد الرئيس السيسي خاصة في هذا التوقيت الهام من عُمر هذه الأمة، مؤكدًا أن انتخاب السيسي مجددًا أصبح ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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حزب ”المصريين“ عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة الانجازات الجمهورية لجمهورية الجديدة

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