بعد إعلان "القومي للترجمة" الاحتفاء بـ شوقي جلال ضمن مبادرة "أبناء رفاعة".. ماذا قالت أسرته؟

أكد خالد شوقي جلال، نجل شيخ المترجمين الراحل شوقي جلال والذي رحل عن عالمنا مؤخرُا بعد حياة حافلة بالإنجازات الثقافية، تفاصيل مشاركة الاسرة في مبادرة "أبناء رفاعة" والتي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، إن المسابقة أمر جيد ومهم خاصة وان الوالد كان مهتم بشكل كبير بتبني مبادرات لتشجيع شباب المترجمين على الاستمرار.

وأضاف خالد شوقي جلال في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفترة القادمة ستعكف الأسرة علي ترتيب مخطوطات وأعمال شيخ المترجمين وتصنيفها لكي تكون جاهزة لأي مبادرة تحقق ما كان يأمل إليه شوقي جلال من إعلاء قيمة الفكر والمجتمع.

"القومي للترجمة" يترجم كتابه "الترجمة في العالم العربي.. الواقع والتحدي"

ويطرح المركز القومي للترجمة، مسابقة لترجمة مقدمة كتابه “الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي” ضمن مبادرة "أبناء رفاعة" والتي تستهدف التعريف بانجازاتهم الثقافية في محاولة لتسليط الضوء على الأعمال المهمة التي قدموها للمكتبة العربية، ويستهل المركز هذه المبادرة بالاحتفاء بالمترجم والمثقف الكبير شوقي جلال.

كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة ؟

يقوم المتسابق بتنزيل مقدمة العمل من على الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة.

تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word، pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 31/10/2023.

لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

الجوائز

​يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

إسهامات شوقي جلال

وشوقي جلال عثمان، مواليد 30 أكتوبر 1931، القاهرة، مترجم وكاتب مصري، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم فلسفة وعلم نفس، جامعة القاهرة، عام 1956.

بيّن شوقي جلال حال الترجمة في الوطن العربي واستند تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على كتابه "الترجمة في العالم العربي، الواقع والتحدي" كأحد المصادر المهمة للمعلومات في فقرة الترجمة.

له العديد من المؤلفات أبرزها "نهاية الماركسية، التراث والتاريخ: "نظرة ثانية، العقل الأمريكي يفكر، على طريق توماس كون، الفكر العربي وسيسيولوجية الفشل، الحضارة المصرية: صراع الحضارة والتاريخ"، والعديد من الترجمات من أبرزها: "المسيح يُصلب من جديد، السفر بين الكويكبات، الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي، العولمة والمجتمع المدني، الدرب الآخر، الثورة الخفية في العالم الثالث، الإسلام والغرب، التراث المسروق".