وزير الداخلية: إنشاء 233 نقطة شرطة بطراز هندسى موحّد

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه تم الحفاظ على الهوية البصرية في الأقصر وأسوان من خلال إنشاء أقسام الشرطة، مؤكدًا أنه تم إنشاء 233 نقطة بطراز هندسي موحد وهذه تمثل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

أضاف توفيق، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي أنه تم إنشاء منظومة للقيادة والسيطرة بقيدة شرطة النجدة النهرية والبحرية التي تنقل الصوت والصورة، وتتلقى البلاغات وتحولها لجهات الاختصاص وتتابعها آليًا.

إنشاء منظمة متكاملة لجرائم المعلومات

وتابع: أنه تم إنشاء منظمة متكاملة لجرائم المعلومات وأنشأنا أقسامًا لها في كل مديريات الأمن، مؤكدًا أن الجريمة الإلكترونية هي جريمة العصر.

وأشار إلى أنه تم دعم الأقسام بمركبات حديثة وتطوير 479 مقرا للأحوال المدنية، ووضعنا منظومات تسهل الخدمة للمواطن واستخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة، ووفرنا 240 سجلا مدنيا ذكيا واستحدثنا مقرات متنقلة لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، كما تم إنشاء مقر جديد للإدارة العامة للجوازات وتطوير 52 مقرًا فرعيًا، وأطلقنا موقعين لإصدار التأشيرة الإلكترونية واستقبال الطلبات الجنسية.