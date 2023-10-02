السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول ملف قطاع الأمن خلال مؤتمر "حكاية وطن"

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا حول ملف قطاع الأمن خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، ذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن اليوم، من خلال عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بهذه الجلسة الختامية.