الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكري: مصر أقامت شراكات استراتيجية كاملة مع هذه الدول

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة الخارجية المصرية دائمًا ما كانت تتسم بالتوازن والاهتمام بأن تكون العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بالشركاء والارتقاء بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة مع مجموعة مؤثرة منها الصين وروسيا الاتحادية والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي أن هذه دول لها مكانتها الدولية ولها القدرة في تعاونها معنا، سواء في النطاق السياسي أو الاقتصاد أن تسهم في الجهود التنموية التي تبذل منذ 2014 وتلك الجهود كانت مرصودة من قبل الشركاء وهو ما دفعهم إلى دخول في شراكات استراتيجية والتقدير أن مصر عادت وأنها على طريق أن تكون شريك له أثر وعوائد.

شكرى السياسة الخارجية المصرية والهند وروسيا الصين الرئيس السيسي

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