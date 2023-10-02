علم مصر بطول 70 مترًا.. "تعليم الإسكندرية" فى احتفالية دعم الرئيس السيسى

شاركت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في احتفالية المحافظة بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة، بمشاركة الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



وتضمنت مظاهر الاحتفال مشاركة العاملين بالإدارات التعليمية بعلم مصر بطول 70 مترًا، وبمشاركة العشرات الذين هتفوا "مصر.. مصر" حاملين العلم الضخم وسط الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسي.



وانطلقت اليوم مسيرات حاشدة بمحافظة الإسكندرية، لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي تقام بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم إحياء حفل اليوم بميدان القائد إبراهيم يحييها النجم أحمد شيبة، والنجم عصام كاريكا، وحضور لفيف من القيادات الشعبية بالإسكندرية والمواطنين.

received_6566452416743204

received_182056521593553

received_148930751628698