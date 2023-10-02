الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علم مصر بطول 70 مترًا.. "تعليم الإسكندرية" فى احتفالية دعم الرئيس السيسى

علم مصر بطول 70متر
علم مصر بطول 70متر في مسيرة بالاسكندرية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في احتفالية المحافظة بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة، بمشاركة الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.


وتضمنت مظاهر الاحتفال مشاركة العاملين بالإدارات التعليمية بعلم مصر بطول 70 مترًا، وبمشاركة العشرات الذين هتفوا "مصر.. مصر" حاملين العلم الضخم وسط الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسي.


وانطلقت اليوم مسيرات حاشدة بمحافظة الإسكندرية، لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي تقام بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.

 

ومن المقرر أن يتم إحياء حفل اليوم بميدان القائد إبراهيم يحييها النجم أحمد شيبة، والنجم عصام كاريكا، وحضور لفيف من القيادات الشعبية بالإسكندرية والمواطنين.

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