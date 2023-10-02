شكرى: دبلوماسية القمة لعبت دورًا مهمًا فى علاقاتنا الخارجية

قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك عدة زيارات ثنائية تمت مع الدول العربية والإفريقية ودول العالم الإسلامي ودائرة العالم النامي للاعتماد على دعم رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي فتح مجالات تعاون وترسيخ الترابط بين مصر وشركائها الدوليين.

وأضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي جلسة الدفاع والأمن القومي، أنه تم الاعتماد بشكل رئيسي على دبلوماسية القمة التي فتحت آفاقًا جديدة وبنت علاقات شخصية تتسم بالاحترام المتبادل والثقة لما قدمه الرئيس من جهد ومن طرح رؤية تتسم بالتوازن والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بكل الشركاء.