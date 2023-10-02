الدوري الفرنسي.. موناكو وبريست يواصلان صنع المفاجآت أمام باريس

فقد نادي بريست صدارة بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، ونزل إلى الوصافة بتعادله مع نادي نيس سلبيا في الأسبوع السابع على ملعب اليانز ريفييرا.

وضعية بريست في الدوري الفرنسي بعد التعادل

بهذه النقطة ارتفع رصيد بريست إلى 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات على أندية لانس بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الأول، ولوهافر الصاعد حديثا إلى الليج 1 بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الثاني، وبنفس النتيجة على ستاد ريمس في الأسبوع الخامس، وأولمبيك ليون بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع السادس.

ولم يسجل بريست سوى 8 أهداف، وهي محصلة ضعيفة، ولا تتناسب مع مركزه، وهدافه هو الفرنسي رومان ديل كاستيو برصيد 3 أهداف في حين لم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف، ويعد ثاني أقوى دفاع، وفارق أهدافه + 2.

انطلاقة بريست في موسم 2019 - 2020

وهذه هي أقوى انطلاقة لبريست في الأسابيع السبعة الأولى في الليج 1 منذ صعوده في موسم 2019 – 2020 بينما كانت أقوى انطلاقة له في موسم 2020- 2021 إذ حصد 9 نقاط فقط من 3 انتصارات على أندية ديجون بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الثالث، ولوريان بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الرابع، وموناكو بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع السادس، ولم يتعادل لكنه تلقى 4 هزائم على يد أندية نيم أولمبيك في الأسبوع الأول، وأولمبيك مارسيليا في الأسبوع الثاني، وأنجيه في الأسبوع الخامس، ونانت في الأسبوع السابع.

أحرز بريست 11 هدفا بينما تلقت شباكه 15 هدفا.

أنهى بريست هذا الموسم في الترتيب الـ13 بـ41 نقطة جناها من 11 انتصارا، و8 تعادلات، و19 هزيمة.

موناكو يرتقي إلى صدارة الدوري الفرنسي

على الجانب الآخر، فاز موناكو على مارسيليا بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع السابع على ملعب لويس الثاني.

وبهذا الانتصار احتل موناكو مقدمة الدوري الفرنسي بعد أن كان يحتل المركز الرابع بصعود رصيده إلى 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات على أندية كليرمون فوت 63 في الأسبوع الأول، وستراسبورج في الأسبوع الثاني، ولانس في الأسبوع الرابع، ومارسيليا، وتعادلين إيجابيين مع ناديي نانت في الأسبوع الثالث، ولوريان في الأسبوع الخامس في حين تعرض لخسارة واحدة أمام نيس بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع السادس.

وسجل موناكو 18 هدفا بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل مرتفع، وهو الأقوى على مستوى الهجوم، وهدافه هو الفرنسي وسام بن يدر بـ4 أهداف أما شباكه فقد اهتزت بـ10 أهداف، والمدهش أنه الثامن من حيث أضعف دفاع، وفارق أهدافه + 8، ولذلك تفوق على بريست.

3 انطلاقات أقوى لموناكو في الدوري الفرنسي

بالرغم من اعتلاء موناكو للصدارة إلا أنها ليست الانطلاقة الأقوى له في الأسابيع السبعة الأولى من الدوري الفرنسي منذ صعوده في موسم 2013 – 2014 حيث يوجد 3 انطلاقات في 3 مواسم هي الأقوى، فالانطلاقة الأقوى كانت في موسم 2017 – 2018 حيث حصد 18 نقطة من 6 انتصارات، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمة واحدة.

وفي النهاية حل وصيفا برصيد 80 نقطة جمعها من 24 انتصارا، و8 تعادلات، و6 هزائم.

والانطلاقة الثانية من حيث القوة كانت في موسم 2013 – 2014 إذ جنى 17 نقطة دون أن يتعرض لأي خسارة من 5 انتصارات، وتعادلين.

وفي الختام احتل المركز الثاني بنفس الرصيد80 نقطة من 23 انتصارا، و11 تعادلا، و4 تعادلات.

أما الانطلاقة الثالثة، فهي كانت في موسم 2016 – 2017 إذ جمع 16 نقطة من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، وتلقى هزيمة وحيدة.

وفي هذا الموسم توج باللقب بحصده 95 نقطة من 30 انتصارا، و5 تعادلات، و3 هزائم.

فهل يواصل بريست وموناكو المنافسة على لقب الليج 1؟