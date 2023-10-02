الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الدقهلية يحتشدون لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات وذكرى أكتوبر

احتشاد المواطنين
احتشاد المواطنين

شهد ميدان المحافظة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، احتشاد المئات من مواطنى المحافظة استعدادا لبدء احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حيث أعلن عدد من الأحزاب المصرية على راسهم حزب مستقل وطن وحزب حماة الوطن تواجده بكامل اعضائه بالامانات المختلفة على نطاق محافظة الدقهلية بميدان المحافظ،  للمشاركة فى الاحتفالات.

وسيشهد الحفل وجود الفنانين شيماء المغربى وحمزة الصغير ومحمد شاهين ومحمد رشاد وفريق كورال روح الشرق.

ومن جهته قال عبدالله وجدى أحد أبناء مدينة المنصورة، إنه تواجد فى ميدان المحافظة للمشاركة فى الاحتفالات وإعلان دعمه للرئيس خلال المرحلة القادمة التى تعتبر مرحلة حرجة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس السلطة فى مصر يشعرنا بالأمان.

وأكد حسن عبدالرازق شاب من مدينة طلخا،  أنه ذهب إلى مكان الاحتفالات لحرصه الشديد على دعم الرئيس فى الانتخابات القادمة وإيصال رسالة للعالم ان الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الأجدر بقيادة مصر لاستكمال مسيرة العطاء والإنجاز.

IMG-20231002-WA0022
IMG-20231002-WA0022
IMG-20231002-WA0021
IMG-20231002-WA0021
IMG-20231002-WA0020
IMG-20231002-WA0020
IMG-20231002-WA0019
IMG-20231002-WA0019
ميدان المحافظة بمدينة المنصورة مدينه المنصوره محافظة الدقهلية احتفالات ذكرى نصر اكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يوافق على إقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بالمنصورة

انتشال جثة طفلة من ترعة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد مدارس المنصورة فى أول أيام العام الدراسى الجديد

رئيس جامعة المنصورة: انتظام الدراسة وتوفير كل عناصر الجودة بالعملية التعليمية

افتتاح الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد مع بدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة

مصرع طالب على يد والده وعمه بميت غمر بمحافظة الدقهلية

مختار: أدعو الجميع إلى تبنى المشروعات والأفكار التى تلبى أهداف التنمية المستدامة

محافظ الدقهلية يشهد احتفال "أوقاف الدقهلية" بمناسبة المولد النبوى

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً