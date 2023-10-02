أهالى الدقهلية يحتشدون لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات وذكرى أكتوبر

شهد ميدان المحافظة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، احتشاد المئات من مواطنى المحافظة استعدادا لبدء احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حيث أعلن عدد من الأحزاب المصرية على راسهم حزب مستقل وطن وحزب حماة الوطن تواجده بكامل اعضائه بالامانات المختلفة على نطاق محافظة الدقهلية بميدان المحافظ، للمشاركة فى الاحتفالات.

وسيشهد الحفل وجود الفنانين شيماء المغربى وحمزة الصغير ومحمد شاهين ومحمد رشاد وفريق كورال روح الشرق.

ومن جهته قال عبدالله وجدى أحد أبناء مدينة المنصورة، إنه تواجد فى ميدان المحافظة للمشاركة فى الاحتفالات وإعلان دعمه للرئيس خلال المرحلة القادمة التى تعتبر مرحلة حرجة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس السلطة فى مصر يشعرنا بالأمان.

وأكد حسن عبدالرازق شاب من مدينة طلخا، أنه ذهب إلى مكان الاحتفالات لحرصه الشديد على دعم الرئيس فى الانتخابات القادمة وإيصال رسالة للعالم ان الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الأجدر بقيادة مصر لاستكمال مسيرة العطاء والإنجاز.

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