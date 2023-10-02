الباحث نصر الله محسن يحصل على درجة الماجستير في الأدب اللاتيني

حصل الباحث نصر الله محسن نصر الله وهيب، من كلية الآداب بجامعة المنصورة، على درجة الماجستير في الأدب اللاتيني، وذلك بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالته بعنوان "أثر كوميديا بلاوتوس في كوميديا أريوستو من خلال مسرحيات (جرة الذهب والأسيران) لبلاوتوس، و(الصندوق والمفترضون) لأريوستو".

وتكونت لجنة الإشراف من:

أ.د/ أحمد فهمي عبد الجواد حسن، أستاذ الأدب اللاتيني بكلية الآداب - جامعة قناة السويس (مشرفا رئيسيا)

د/ عبد العزيز إمام محمود، مدرس الأدب اللاتيني المقارن المتفرغ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بالكلية (مشرفًا مشاركًا)

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:

أ.د/ مجدي صبحي عبد الحميد الهواري، أستاذ الأدب اللاتيني بكلية الآداب - جامعة المنصورة (رئيسًا ومناقشًا)

أ.د/ أحمد فهمي عبد الجواد حسن، أستاذ الأدب اللاتيني بكلية الآداب - جامعة قناة السويس (مشرفا رئيسيا وعضوا باللجنة)

أ.م.د / نسمة محمد حافظ إبراهيم، أستاذ اللغويات والأسلوبية المساعد قسم اللغة الإيطالية وأدابها بكلية الآداب - جامعة حلوان (عضوا ومناقشا).

وتناولت رسالة الماجستير دراسة أثر المسرحيات الرومانية القديمة، وخاصة مسرحيات بلاوتوس، في المسرحيات الإيطالية في عصر النهضة، وخاصة مسرحيات لويجي أريوستو.

وقدم الباحث في رسالته دراسة مقارنة بين المسرحيات الرومانية والإيطالية، تبين فيها أوجه التشابه والاختلاف بين المسرحيتين. كما تناولت الرسالة دراسة تاريخية للمسرح الروماني والمسرح الإيطالي في عصر النهضة.

وقد أشاد أعضاء لجنة المناقشة والحكم بالبحث، واعتبروه إضافة مهمة للأدب اللاتيني المقارن.

وبهذه المناسبة، تقدم الزملاء في كلية الآداب بجامعة قناة السويس بالتهنئة للباحث نصر الله محسن نصر الله وهيب على هذا الإنجاز العلمي المتميز، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.