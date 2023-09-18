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بالأسماء.. فوز 24 باحثًا بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

د.محمود زكي
د.محمود زكي

أعلن د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، فوز 24 باحثاً من جامعة طنطا بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه بالجامعة لعامي 2021/2022، و2022/2023.

وقدم زكى التهنئة للباحثين الحاصلين على الجوائز، مشيداً بـ جودة الرسائل العلمية التي قدمها الباحثين للحصول على الجوائز ، مؤكداً أن استراتيجية الجامعة تدعم البحث العلمي وتحفز الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الابتكار والابداع والتفوق الأكاديمي.

أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الفائزين بالجوائز في مجال العلوم الأساسية احسن رسالة ماجستير، ايمان احمد احمد بصيص المدرس المساعد بقسم النبات بكلية العلوم، واحسن رسالة دكتوراه مايسه جمعه شلبى باحث بقسم النبات بكلية العلوم ، ومحمود احمد عبد القوى المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم. 

أما في مجال القطاع الطبي، فقد حصدت احسن رسالة ماجستير الاء مصطفى بدير باحثة بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، وريهام عزت عبد الله باحثة بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة، وجائزة احسن رسالة دكتوراه، حصلت عليها آية عاطف ابراهيم المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، دعاء عليوه محمد عليوه المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة. 

وفى مجال العلوم الإنسانية، حصلت على جائزة احسن رسالة ماجستير فاطمه حمادة أبوصيرة  المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ، ومحمد مفيد عبد النبى  المدرس المساعد  بقسم أصول التربية بكلية التربية، وجائزة احسن رسالة دكتوراه حصل عليها احمد حسن السيد الجيار  المدرس  بقسم إدارة الأعمال  بكلية التجارة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الفائزين بجوائز احسن رسالة ماجستير ودكتوراة  خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في العلوم الأساسية ، أفضل رسالة ماجستير محمد كمال الدين الفخراني  المدرس المساعد بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة، ومحمود محمد عبد الحميد المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم ، واحمد عبد العزيز عبده المعيد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وجائزة احسن رسالة دكتوراه، حصدتها منار محمد عمران المدرس بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة، وهبه سليمان داود المدرس بقسم الألكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، وهناء عادل عبد المهيمن  المدرس بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة. 

أما فى القطاع الطبي، حصدت جائزة احسن رسالة ماجستير رحاب حمدى عبد اللطيف باحثة بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  بكلية الصيدلة، وابتسام طه عبد الفتاح  المدرس المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، وجائزة احسن رسالة دكتوراه حصدتها رانيا كمال عيد المدرس بقسم التكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة، ونهى دسوقى فايد  المدرس بقسم التكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة. 

وفى مجال العلوم الإنسانية، أفضل رسالة ماجستير حصلت عليها ميادة ممدوح عبد الله المعيدة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، وايمان سمير مصطفى المدرس المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، واحسن رسالة دكتوراه حصدها مصطفى صبحى سعد  المدرس بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق، ويوان ماهر لامعى المدرس بقسم المحاسبة  بكلية التجارة.

فوز 24 باحثا بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا رئيس جامعة طنطا جودة الرسائل العلمية احسن رسالة ماجستير ودكتوراة حصدت جائزة احسن رسالة ماجستير

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