الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مناقشة رسالة ماجستير "آثار التغير في نظام الزواج الأرثوذكسي" بكلية الدراسات الإفريقية

الباحثة
الباحثة

ناقشت الباحثة سارة حامد، رسالة ماجستير بعنوان "آثار التغير في نظام الزواج الأرثوذكسي على الأسرة القبطية والإثيوبية في القاهرة"، وذلك بقسم الأنثربولوجي بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

التعرف على نظام الزواج الأرثوذكسي القبطي والإثيوبي 

ويهدف البحث الى  التعرف على نظام الزواج الأرثوذكسي القبطي والأثيوبي وطقوس الخطبة والزواج والطلاق القبطي والأثيوبي الأرثوذكسي، والتعرف على الأطر القانونية للزواج القبطي والأثيوبي الأرثوذكسي واللوائح المنظمة للزواج الأرثوذكسي عبر تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية والتعرف على أهم المتغيرات التي طرأت على النظام الحالي للزواج والتعرف على الفرق بين لائحة 1938 ولائحة 2008.

ويعد موضوع الأحوال الشخصية للأقباط والأثيوبيين الأرثوذكس من الموضوعات بالغة الأهمية حيث يثير مشكلات ذات أبعادا مجتمعية إضافة إلى ارتباطه بأوضاع قانونية ما دفع الكنيسة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط ويطبق على الأثيوبيين الأرثوذكس المقيمين في مصر لائحة 2008 بحيث يتضمن ثلاثة أسباب للطلاق هي تغيير الدين، الزنا، والزنا الحكمي وبين رفض الكنيسة للائحة ۳۸، واستمرار القضاء في تطبيق نصوصها لعدم إقرار المشرع للقانون المقدم من الكنيسة، يصبح من المنطقي والحال كذلك أن يعالج البحث الآثار المترتبة على هذه المشكلة الاجتماعية القانونية، والتي ترتبط في جانب كبير منها بمفهوم الزواج وأبعاده وشروط انعقاده ثم يجب توضيح تاريخ الأحوال الشخصية للأقباط . 
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة كل من الاستاذ الدكتور محمود عبدالحميد حسين عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة و الاستاذ المساعد دكتور علياء الحسين محمدأستاذ علم الإجتماع أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية المساعد.

أثار التغير في نظام الزواج الارثوذكسي على الأسرة رسالة ماجستير الباحثة سارة حامد قسم الانثربولوجي بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة التعرف على نظام الزواج الأرثوذكسي القبطي والأثيوبي

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