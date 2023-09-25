كنيسة الروم الأرثوذكسية تطلق نشرتها التعريفية بعنوان “كتاب الأناجيل الليتورجي”

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية تحت شعار "كتاب الأناجيل الليتورجي في كنيسة الروم الأرثوذكسية".

ما هو كتاب الأناجيل الليتورجي؟

وقال خلالها إن كتاب الأناجيل الليتورجي هو كتاب الأناجيل الكنسي الذي يحوي مقاطع إنجيلية تقرأ في الكنيسة طوال العام، و يوضع كتاب الأناجيل الليتورجي على المائدة المقدسة داخل الهيكل في الكنيسة طوال أيام العام، سواء كانت تقام صلوات أو لم تكن تقام صلوات. وهذا يرمز لحضور يسوع المسيح في الكنيسة بشكل دائم بكلمته الحاضرة. وهذا يؤكد أن كنيستنا الأرثوذكسية هي كنيسة إنجيلية.

في وسط إحدى وجهيّ غلاف كتاب الأناجيل الليتورجي يوجد أيقونة قيامة الرب يسوع المسيح، تحوط بها أيقونات الإنجليين الأربع. في أيام الآحاد هذا الوجه يكون إلى أعلى عندما يكون على المائدة المقدسة كما يكون في الواجهة عندما يحمله الشماس في دورة الإنجيل في الكنيسة؛ لأن يوم الأحد خاص بقيامة الرب من بين الأموات، وكذلك في الأيام الخاصة بالقيامة.

وفي وسط الوجة الآخر لغلاف كتاب الأناجيل الليتورجي فيوجد عليه أيقونة صلب الرب يسوع المسيح تحوط بها أيضًا أيقونات الإنجليين الأربع؛ وهذا الوجه في باقي أيام الإسبوع يكون إلى أعلى عندما يكون على المائدة المقدسة كما يكون في الواجهة عندما يحمله الشماس في دورة الإنجيل في الكنيسة.

أقسام المقاطع الإنجيلية لكتاب الأناجيل الليتورجي:

1- مقاطع إنجيلية تقرأ في الكنيسة طوال العام، وهي مقاطع إنجيلية إسبوعية تبدأ من يوم الأحد إلى يوم السبت.

2- مقاطع إنجيلية خاصة بالأعياد ذات التاريخ الثابت، الأعياد السيدية وتذكارات القديسين. المقاطع الإنجيلية التي تقرأ في هذه الأيام مرتبة حسب الأشهر إبتداء من أول سبتمبر/ أيلول تاريخ بدء السنة الكنسية وانتهاء بـ 31 أغسطس/ آب.

3- مقطع إنجيلية تُسمى" أناجيل الإيوثينا"، أو "أناجيل السَحَر". عددها إحدى عشر مقطعًا إنجيليًا من الأناجيل الأربعة تتعلق كلها بالقيامة وبظهور المسيح للنسوة والتلاميذ بعد القيامة، وتقرأ في صلاة السَحَر قبل القداس الإلهي.

4- مقاطع إنجيلية تقرأ في مناسبات مختلفة، توجد في آخر الإنجيل الليتورجي.

في هذه الأقسام لكتاب الأناجيل الليتورجي هناك فكرة أساسية من اختيار نص معيّن لمناسبة معينة أو عيد معيّن غير سرد حدث إنجيلي.

كما يوجد في الكنيسة كتاب رسائل ليتورجي يوجد فيه، كما في كتاب الأناجيل الليتورجي، المقاطع التي تُقرأ في الإسبوع العظيم تليها رسائل الأعياد الثابتة وتذكارات القديسين مرتبة حسب أشهر السنة الطقسية وأخيرًا رسائل تقرأ في مناسبات مختلفة. وكتاب الرسائل الليتورجي يوجد في الكنيسة خارج الهيكل في مكان القارىء مع الكتب الكنسية الأخرى: المعزي، التريودي، البندكاستاري، المناون، السواعي الكبير، والتبيكون.