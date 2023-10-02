الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهري للقديسة مريم العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتذكار الشهري للقديسة مريم العذراء، وبهذه المناسبة قال المرتل انور عبده، في تصريح خاص ان اشهر الالحان الكنسية التي تقال عن السيدة العذراء هو لحن افرحي يا مريم.

افرحي يا مريم

وتقول كلماته: افرحي يا مريم العبدة والأم لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه والشاروبيم يسجدون له باستحقاق والسيرافيم بغير فتور.. ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح سوى طلباتك وشفاعتك يا سيدتنا كلنا السيدة والدة الإله لكي نسبحك مع الشاروبيم قائلين: قدوس قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك.. نسألك يا ابن الله ان تحفظ حياة بطريركنا أنبا تواضروس رئيس الكهنة ثبته على كرسيه.

وتعني هذه الكلمات باللغة القبطية: أونوف إممو ماريا تى فوكى أووه تيماف جى فيئت خين بى آميرنى آنجيلوس سيهوس إيروف أووه نى شيروفيم سى أوأوشت إمموف إكسيوس نيم نى سيرافيم خين أوميت آت مونك إممون إنتان إنؤو باريسيا خاتين بين شويس إيسوس بى اخرستوس خوريس نى طوفه نيم نى إبريسفيا أوتين شويس إن نيب تيرين تى ثيئوطوكوس هينا إنتين هوس إيروك نيم نى شيروفيم نيم نى سيرافيم إنؤوش إيفول إنجو إمموس جى: إكؤواب إكؤواب إكؤواب ابشويس بى بانطوكراطور إتفى نيم إبكاهى ميه إيفول خين بيك أو أو نيم بيك طايو تين تيهو إيروك أو إيوس ثيئوس إثريك آريه إى إب أونخ أم بين بطريارشيس آفا تواضروس بى أرشى إرفس ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس

وعن السيدة العذراء يقول البابا الراحل شنودة الثالث في الكتاب الذي يحمل اسمها: لا توجد امرأة تنبأ عنها الأنبياء واهتم بها الكتاب، مثل مريم العذراء.. رموز عديدة عنها في العهد القديم. وكذلك سيرتها وتسبحتها والمعجزات: في العهد الجديد. ما أكثر التمجيدات والتأملات، التي وردت عن العذراء في كتب الآباء.. وما أمجد الألقاب، التي تلقبها بها الكنيسة مستوحاة من روح الكتاب.. إنها أمنا كلنا، وسيدتنا كلنا، وفخر جنسنا، الملكة القائمة عن يمين الملك، العذراء الدائمة البتولية، الطاهرة، المملوءة نعمة، القديسة مريم، الأم القادرة المعينة الرحيمة، أم النور، أم الرحمة والخلاص، الكرمة الحقانية.