الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. أسيوط تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال أكتوبر

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أكتوبر 2023 التي تبدأ، غدا الثلاثاء 3 أكتوبر، بعدد من القرى بـ5 مراكز على مستوى المحافظة، هي القوصية وديروط وأسيوط والفتح والبداري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.


وأكد محافظ أسيوط، توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.


القافلة تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة


ونوه اللواء عصام سعد، إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.


وأضاف المحافظ، أن القوافل الطبية لشهر أكتوبر تبدأ عملها من يوم 3 إلى 29 أكتوبر 2023 ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يوما الثلاثاء والأربعاء 3 و4 أكتوبر بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية تنتقل بعدها لقرية الأنصار يومي السبت والأحد 7 و8 أكتوبر بعدها تتوجه لقرية قصير العمارنة يومي الثلاثاء الأربعاء 10 و11 أكتوبر ثم تتوجه القافلة لمركز ديروط وتقدم خدماتها بقرية نجع خضر يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر ثم قرية أبوكريم بذات المركز يومي 17 و18 أكتوبر بعدها تنتقل لقرية بهيج بمركز أسيوط يومي السبت والأحد يومي 21 و22 أكتوبر ثم قرية بصرة بمركز الفتح يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و24 أكتوبر وتنهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 28 و29 أكتوبر بقرية النواورة بمركز البداري.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القوافل الطبية العلاجية الشاملة المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدمات الرعاية الصحية الكاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنمية الصعيد

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