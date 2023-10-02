الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى للمصريين: تغيير الواقع الحالى يتطلب المزيد من العمل والصبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحد الأقصى من طاقة العمل في تقديري هو نتيجة الظروف التي لا نستطيع توفير رقم مناسب من الأموال، لكل من يعمل في قطاعات الدولة، على رأسها التعليم والصحة.

 التغيير لا بد له من العمل ولا نقبل التهاون في تقديم الخدمات

 وخاطب الرئيس السيسي، "عندما تجد مستوى خدمة مش عاجبك إوعى تقول الحكومة بتعمل إيه، ولا وزير الصحة بيعمل ايه، وهو مش معناه إننا نقبل التهاون، ولكن اعرف وانت شايف ده إنك عندما تريد تغييره لا بد لك من مزيد من العمل من أجل تغيير هذا الواقع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، "إوعى تفتكروا إن الواقع ده عشان يتغير إنك تهدها، لأن اللي انت شايفه لا يتغير إلا بالعمل والكفاح والصبر ويمكن يكون الحرمان كمان".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

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