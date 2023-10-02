ورش فنية وجولات تعريفية بالمتاحف فى مسابقة "المواهب الذهبية"

عقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة "المواهب الذهبية" بنسختها السادسة، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، اجتماعًا للاستعداد لبدء إقامة الورش الفنية الخاصة بالرسم في المسابقة.

وقالت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية ومنسق عام المسابقة، إن الورش مجانية وستبدأ أولًا بجولة داخل المتاحف لجميع الإعاقات على مستوى محافظة القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى لدعم الموهوبين على مستوى الجمهورية، كما سيتم الإعلان قريبًا عن الجدول التنظيمي لمواعيد الورش داخل المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن أولى هذه الورش ستنطلق يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر الجاري بمتحف محمود مختار، بمشاركة الفنان التشكيلي الدكتور شاكر الإدريسي، مدير إدارة الورش الفنية محليًا وعالميًا في قطاع الفنون التشكيلية. وتتضمن الجولة بالمتحف التعريف والتوعية بموضوع المسابقة وهو انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور ٥٠ عامًا على العبور العظيم.