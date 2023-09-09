"التنمية الثقافية" يفتح باب الاشتراك في الدورة 14 من ملتقى الرسوم المتحركة

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بدء تلقي طلبات الاشتراك في فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة؛ والذي ينظمه قطاع الصندوق، وذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقال وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فى بيان صحفي، إن المسابقة تضم خمسة أقسام "العمل الأول، أفلام التحريك القصيرة، أفلام التحريك التجريبية، أفلام التحريك الطويلة، بالإضافة إلى مسابقة لاعلانات التحريك ومقدمات الأفلام والمسلسلات".

شروط المسابقة

وأضاف" قانوش"، أن شروط المسابقة تتضمن ان يكون العمل المتقدم من انتاج 2021/ 2022 من جميع الاستديوهات المنتجة لأفلام التحريك في مصر وكافة الدول العربية والأجنبية، وأفلام مشاريع طلبة وخريجي الكليات والمعاهد المتخصصة، كما يحق لوزارات الثقافة العربية والأجنبية ترشيح الجمعيات المتخصصة للمشاركة في الملتقي ويجوز مشاركة المبدعين والمنتجين العرب في الملتقى بصفتهم الشخصية كأفراد أو شركات، ولا يسمح بدخول المتسابق بأكثر من عمل واحد في ذات الفرع للمسابقة، استقبال افلام التحريك بكافة انواعها علي اختلاف نوعية التنفيذ بحد أدنى دقيقة واحدة ودون حد أقصى لمدة العرض، كما يحق لصندوق التنمية الثقافية الاحتفاظ بالأعمال المشاركة وعرضها بالمراكز الثقافية التابعة له .

كيف تقدم الأعمال؟

وأشار بيان قطاع صندوق التنمية الثقافية، إلى أن الأعمال تقدم على ان تكون صالحة للعرض على " flash memory "بمركز طلعت حرب الثقافي، علما بأن آخر موعد لتلقي الأعمال 5 أكتوبر 2023.، ويمكن تسجيل الاستمارة والاطلاع على كافة الشروط من خلال الرابط:

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/19523

يذكر أنه يمنح الملتقى جوائز مالية للعمل الحاصل على المركز الأول والثاني لكل فرع من فروع المسابقة، كما يمنح الملتقي شهادات تقدير لكل من : أحسن مخرج، أحسن تصميم شخصيات، أحسن موسيقى، أحسن ديكور وخلفيات .