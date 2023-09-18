تستمر 3 أشهر.. دورات تدريبية في مجال الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك

ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، دورات تدريبية فى مجال الغناء العربي لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تدريس : "الموشحات"، "الأدوار" و"الصولفيج الشرقى".

وتأتي هذه الدورات تحت إشراف الفنانين: المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون وأستاذ مادة الصولفيج لدورة الغناء العربي، والمطرب الفنان مصطفى النجدي صوليست فرقة الموسيقي العربيه بدار الأوبرا المصرية، بإلاضافة إلى قيامه بتعليم أصول الموشحات والمقامات العربية وتدريب الصولفيج للمطربين والمنشدين من خلال ورش الغناء العربي والإنشاد الديني.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للاشتراك خلال الفترة من 20 سبتمبر 2023 وحتى 20 أكتوبر 2023، على أن تبدأ الدورات فور الانتهاء من تسجيل الاستمارات.

مئوية فنان الشعب سيد درويش



وكان قد استضاف مركز إبداع الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس الأحد، حفلا فنيا لفرقة تراث سيد درويش بالتعاون مع جمعية "موسيقى سيد درويش" بقيادة الفنان محمد حسن سيد درويش.

وتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أجمل أغاني فنان الشعب منها: "طلعت يا محلا نورها "، "دور أنا هويت"، "القلل القناوي"، "يا حلاوة أم إسماعيل"، "والله تستاهل يا قلبي"، "يا ورد على فل وياسمين"، "سالمه يا سلامة"، و"عين الحسود".

تخرج الدفعة الثالثة عشرة من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية"

كما استقبل مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل تخرج الدفعة الثالثة عشر من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية" الذى يقام بالتعاون بين قطاع الصندوق ومدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.

وقدم "بيت جميل" 15 فنانًا واعدًا ضمن 4 تخصصات أساسية، هي نحت الجبس والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والخزف.