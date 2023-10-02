الرئيس: الهيئة الهندسية أكملت بناء الجامعة رغم وفاة الدكتور أحمد زويل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك فرقًا بين الفكرة وتنفيذها، حيث سبق أن جاء الدكتور الراحل أحمد زويل في عام 2014 للعمل في جامعة زويل، ودار حديث بيني وبينه كالتالي: "قولتله هل تضمن تبرعات للجامعة، وقال طبعًا، وكان برنامج الجامعة ضخم جدا، وطالب "زويل" أن تكون معه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، أنه تحدث إليه مؤكدًا أنه يعتمد على تبرعات المواطنين.

وتابع الرئيس: "مش كل فكرة ممكن تنجح والهيئة الهندسية أكملت المشروع رغم وفاة الدكتور أحمد لأنه كان بمثابة وعد"، مؤكدًا أن نجاح الفكرة لا يتم إلا بالفهم والإصرار على نجاحها.